Лазарев о заявлении Кузьмина о давлении на Медведчука: Власть будет дальше преступать законы и бороться с оппозицией

Александр Лазарев Фото: NewsOne

В ситуации, когда рейтинг "слуг народа" падал, а рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" рос, причем, довольно стремительно, власть решила действовать нечестными методами и вводить санкции против оппозиции.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил политолог Александр Лазарев.

Политолог прокомментировал заявление народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Рената Кузьмина о причинах преследования главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который, как отметил парламентарий, является тем человеком, который может возглавить сопротивление западному управлению, а также ответил на вопрос, какими будут дальнейшие действия власти, если ее рейтинг станет меньше, чем у представителей оппозиционных политических сил, - он предположил, что власть радикализирует свои действия.

"Я полагаю, они дальше будут радикализировать свои действия, они дальше будут преступать законы, они дальше будут в незаконный метод, способ бороться с оппозиционными политическими силами", - прогнозирует Александр Лазарев.

Политолог считает, что санкции в отношении отдельных политиков и оппозиционных телеканалов связаны с падением электоральной поддержки провластной политической силы.

"Я считаю, что все вот эти действия СНБО, которые были направлены в сторону оппозиционных телеканалов, в сторону партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", отдельно взятых народных депутатов, это все связано с тем, что рейтинг "слуг народа" падал, а рейтинг "Оппозиционной платформы" рос, причем, довольно-таки стремительно, и электоральные предпочтения "Слуги народа" уходили в ОПЗЖ. И было принято решение - скорее всего, так, - бороться таким методом, каким они могут. Если они честно в политической плоскости, честной борьбой не могут отвоевать электорат у ОПЗЖ, они решили действовать следующим методом, они решили вводить санкции, они решили назначать людей террористами без решения суда", - сказал Александр Лазарев.

Эксперт подчеркнул, что в Основном законе предусмотрена презумпция невиновности.

"У нас есть как-никак Конституция, в которой прописано, если не ошибаюсь, 62 статья, что человек не может быть назначен кем-то, если нету решения суда. Это презумпция невиновности. То есть это нормальное функционирование любого государства, любого здорового общества. Но если они хотят превратить Украину с демократического государства в тоталитарное, то они идут правильным путем. Но тогда пусть они не рассказывают, что они ведут страну в Европу", - резюмировал гость студии.

Как сообщали, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политические силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA).

Так, по результатам опроса, политсилы набрали такое количество голосов: "Слуга народа" - 23,5%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,2%; "Европейская солидарность" - 15,3%; "ВО "Батькивщина" - 10,4%.