Лавриненко: Давление на ОПЗЖ объединяет украинский народ и оппозицию

Алексей Лавриненко Фото из открытых источников

Давление власти на "Оппозиционную платформу — За жизнь" объединяет украинский народ и оппозиционные силы. Об этом заявил глава криворожской организации Молодёжного крыла ОПЗЖ Алексей Лавриненко, передает пресс-служба организации.

"Я благодарен этой власти лишь за то, что они объединяют украинский народ и делают сильнее оппозицию. То, что сейчас происходит с нашей политической силой, телеканалами — объединяет нас. После событий с Виктором Медведчуком, лично мне, представителю ОПЗЖ в Кривом Роге, была масса звонков.

Люди переживали, сочувствовали. И это в родном городе президента, замечу. При этом, у Владимира Зеленского был достаточно высокий рейтинг. И ранее его решение поддержало бы огромное количество людей. Но благодаря действиям Офиса президента — рейтинг и доверие народа к власти падает", — заявил Лавриненко.