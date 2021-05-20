Кузьмин: Зеленский прозрачно намекнул судьям на исход апелляции Медведчука на домашний арест

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин высказался о словах президента Владимира Зеленского о том, что "эпоха Медведчука заканчивается".

"Как думаете, заявление Зеленского о том, что "эпоха Медведчука заканчивается" и что Медведчук является "врагом" – это прозрачный намёк судьям о том, как они завтра должны рассмотреть апелляцию Медведчука на домашний арест, или "это другое"? И кто из судей отважится теперь отменить незаконный домашний арест личному "врагу Президента"?" – отметил он на своей странице в Facebook.

Напомним, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.