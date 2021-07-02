Кузьмин: Зеленский может сесть в тюрьму за свои высказывания о блокировании КСУ, об аресте Медведчука и закрытии трех телеканалов

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Рано или поздно действиям президента Владимира Зеленского относительно публичных заявлений об умышленном блокировании Конституционного суда, аресте лидера оппозиции Виктора Медведчука и закрытии телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne будет дана уголовно-правовая оценка. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Я себе не представляю ни одного президента, как бы мы к ним ни относились, к Януковичу, к Кучме, к Кравчуку тому же. Ни один из них не позволял себе публичного заявления, что "я умышленно заблокировал Конституционный суд, чтоб они не рассматривали такое-то дело". Это сумасшествие. Человек, имеющий хотя бы какое-то элементарное чувство самосохранения, понимая, что за эти высказывания можно сесть в тюрьму, промолчал бы. Этот бравирует. Он точно так же угрожает Виктору Медведчуку тюрьмой. Так это или не так - он же не знает. Какие-то разведчики какую-то дали информацию. Слушайте, но разведчики черпают информацию из разных источников, в том числе из сплетен, из интернета, в автобусах, на базарах. У них работа такая - собирать информацию, анализировать и давать эти анализы большим начальникам. Ну, такой она попадает на стол президенту. Но он же должен понимать, что любая информация, которая дана из оперативных источников - это же не истина в последней инстанции. И на основании какой-то там записки какого-нибудь агента Лютика он принимает решение арестовать лидера оппозиции, закрыть телеканалы - ну, это, как по мне, сумасшествие. Я уверен, что рано или поздно вот эта вся чехарда завершится, и всем этим действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - отметил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

Также президент Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. А позже отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении его судьей Конституционного суда Украины.