Кузьмин: Западные аналитики, анализируя заявления Зеленского, сходят с ума

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Западные аналитики, анализируют заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно "Северного потока-2", сходят с ума, потому что выходит, что Владимир Зеленский хочет, чтобы Россия не запускала газопровод в обход Украины, а эта труба должна идти по нашей территории для того, чтобы россияне с нами воевали этими деньгами, а мы - с россиянами.

Об этом в эфире ток-шоу "Противостояние" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость студии прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что остановить достройку газопровода "Северный поток-2" могут только США и президент Джо Байден.

По мнению Рената Кузьмина, заявления главы Украинского государства сбивают с толку аналитиков западных государств. Он объяснил, почему в этом убежден.

"Вот он (аналитик. - Ред.) сидит и не может понять: если Украина воюет с Россией, между этими двумя странами идет война, в которой президент Зеленский является Верховным Главнокомандующим, то что он просит от Евросоюза и США? Чтобы по территории его страны по трубе из России поставлялся российский газ в Европу для того, чтобы Россия получала от Европы за поставленный газ деньги и использовала эти деньги для войны с Украиной, с Верховным Главнокомандующим Зеленским. То есть, другими словами, по территории Украины проходит труба или, условно, канал, который дает возможность врагу получать европейские деньги для борьбы с Украиной. И президент Зеленский просит все мировое сообщество повлиять на то, чтобы этот канал никак не закрыть, чтобы эта труба продолжала работать, чтобы ужасный Путин получал из Европы за этот газ деньги и использовал эти деньги для борьбы с Украиной", - отметил Ренат Кузьмин.

Нардеп сыронизировал, что у западных аналитиков от такого происходит когнитивный диссонанс.

"Все люди должны проснуться и понять, кого мы выбрали и что это за власть у нас. Две как бы воюющие страны, которые между собой делят деньги друг друга. Это так получается? То есть президент Зеленский хочет, чтобы Россия не делала этого газопровода в обход Украины, а эта труба должна идти по нашей территории для того, чтобы русские с нами воевали этими деньгами, а мы - с русскими. Нормальный человек может придумать такое? И вот этот аналитик в немецком МИДе сидит и сходит с ума, а ему нужно положить на бумагу свой анализ и этот анализ выдать своему начальнику. Вот он что положит, как думаете? Он положит в своем анализе вывод о том, что президент Зеленский либо врет и призывает мировое сообщество совсем не к тому, что мы слышим, либо он просто не понимает, что происходит, либо никакой войны между Украиной и Россией просто нет, а это придуманная, навязанная извне история, которая маскирует конфликт внутри страны", - сказал Ренат Кузьмин.

Нардеп отметил, что за рубежом все хорошо все знают, поэтому суета вокруг "Северного потока-2" и заявления президента Украины не имеют никаких последствий для реальной политики и для реальной экономики.