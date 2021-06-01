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Кузьмин: Вмешательством во внутренние дела Беларуси Зеленский сегодня легализовал действия РФ по отношению к Украине в 2014 году

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Вмешательством во внутренние дела Беларуси украинская власть сегодня фактически легализовала действия России по отношению к Украине в 2014 году. Об этом заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Вмешательством во внутренние дела Беларуси украинская власть сегодня фактически легализовала действия России по отношению к Украине в 2014 году. Зеленский прямо признал право Украины вмешиваться во внутренне-политические конфликты в Беларуси", – написал он.

Кузьмин подчеркнул, что таким образом Зеленский признал право России вмешаться в украинский кризис времен Майдана.

"Мне иногда кажется, что Офис президента является структурным подразделением российского МИДа, а появившееся вчера фейковое видео о награждении Зеленского орденом за заслуги перед РФ вполне может приобрести реальные очертания", – добавил Кузьмин.

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