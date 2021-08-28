Кузьмин: Власть Зеленского пытается установить диктатуру во всех сферах Украины

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Страна.иа

Команда президента всеми возможными способами пытается установить диктатуру в Украине, и у нее это неплохо получается. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Кузьмин подчеркнул, что все действия украинской власти свидетельствуют о полном уничтожении свободы слова и установлении диктатуры в стране.

"Какая свобода слова в Украине? Откуда она у нас? Вы посмотрите, что делает власть: закрыли телеканал КРТ, народ вяло отреагировал, вроде как никого не касается, потом закрыли телеканалы ZIK, NEWSONE и 112 Украина, все как-то не сильно возмущались, потом закрыли телеканал "Перший Незалежний", а следом закрыли Страна.ua, Sharij.net, наложили санкции на людей, которые не совершали никаких правонарушений. Ну и эта ситуация продолжается дальше - теперь они хотят лишить лицензии телеканал "НАШ", пытаются устраивать какие-то проверки... Разве это свобода слова? А как же арестованные, избитые и запуганные журналисты? А как насчет бесконечных проверок Нацсовета по ТВ, шизофренических писем, наказаний за несуществующее нарушение? Это не свобода слова, а диктатура", - уверен нардеп.

Он перечислил чего, по его мнению, не хватает команде Владимира Зеленского для полного захвата власти в Украине.

"У них моновласть везде, они держат полностью власть в стране в одних руках. Для полной диктатуры им не хватает всего двух вещей: моновласть в СМИ и моновласть в судебной системе. Это сегодня и происходит - попытки зачистить СМИ, привести к моноконсолидации и поставить под ружье судебную систему", - добавил Кузьмин.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.