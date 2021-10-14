Кузьмин: В Украине не будет порядка и благоденствия, пока не восстановятся взаимоотношения с Россией

Ренат Кузьмин Скриншот с видео

В Украине не будет порядка и благоденствия, пока официальный Киев не восстановит взаимоотношения с Российской Федерацией. Такое мнение в авторском проекте "По сути с Денисом Жарких. Следующий шаг" на телеканале "Перший Незалежний" выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Если взять взаимоотношения между Украиной и Россией. То, о чем вы говорили. Ведь эта тема сегодня основная и она важнее, чем масса тем, событий, которые прошли за неделю. Посмотрите, о чем говорят люди сегодня?! Все говорят об одном и том же: Украина и Россия, Зеленский и Путин, и производная - взаимоотношения с европейскими партнерами НАТО, США, конфликты какие-то. Но все это, даже офшорный скандал с Зеленским, меркнет на фоне взаимоотношений Украины и России. Отсюда война на Донбассе, отсюда проблемы в Крыму, отсюда проблемы у нас в Украине, именно отсюда - взаимоотношения Украины и России. И пока взаимоотношения между Украиной и Россией не будут восстановлены, не будет у нас порядка, не будет у нас благоденствия, не будет у нас ничего другого кроме проблем", - отметил политик.

При этом Кузьмин подчеркнул, что такое положение вещей очевидно и именно о нем говорят сегодня люди с разных регионов Украины.

К слову, ранее подобную мысль выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. В частности, лидер оппозиции отметил, что восстановление экономики Украины и уровня благосостояния ее народа лежит в восстановлении экономических отношений между Киевом и Российской Федерацией.

"Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ – это выгодно, в первую очередь, Украине. Ни Западу, ни России, хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов. И можно приводить множество обстоятельств в пользу этого. Это и те цены на жилищно-коммунальные тарифы, а в данном случае на газ, который мы можем получить по прямым поставкам и могли договориться, который бы стоил намного дешевле, чем сегодня газ обходиться в Украине. Мы могли бы договориться о работе наших предприятий и снятии с них санкций, потому что рынок, экспортный потенциал Украины – он как раз заключается в том, что наша продукция остается конкурентоспособной на рынках стран СНГ, на рынках России и на рынках стран Азиатско-тихоокеанского региона. И если не видеть в этом перспективы, значит, не видеть вообще путей восстановления нашей экономики, восстановления уровня доходов и благосостояния наших граждан", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

"Это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду взаимоотношений торгово-экономических, восстановления их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, причем молниеносным, каким-то разовым мотивам, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украиной. Вот это страшно", - отметил он.