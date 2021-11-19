Кузьмин: Узурпация власти прошла настолько незамеченной и безнаказанной, что сложилось впечатление, что все это является как бы нормой

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Страна.иа

В Украине фактически узурпированная власть, и эта узурпация власти прошла настолько незамеченной и безнаказанной, что сложилось впечатление, что все это является как бы нормой. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала UkrLive.

"Еще раз обращаю внимание наших телезрителей и всех специалистов, кто смотрит нашу программу, на то, что в Украине фактически узурпированная власть. И эта узурпация власти прошла настолько незамеченной и безнаказанной, что сложилось впечатление, что все это является как бы нормой", – сказал он.

Кузьмин напомнил, что Украина является парламентско-президентской республикой, в которой парламент занимает более высокое положение в иерархии власти, чем Офис президента. Спикер парламента в парламентско-президентской республике занимает более высокое положение, чем президент.

"В президентской республике наоборот, а в парламентско-президентской вот именно так, как я сказал. Что мы наблюдаем сегодня? Вся власть в стране по какой-то фантастической причине находится в руках президента. Не у парламента, не у спикера парламента, не у украинского народа, который делегировал парламенту полномочия по полному управлению страной. Вся власть в стране принадлежит президенту, именно президент сегодня эту власть узурпировал, с помощью своих "Слуг народа", которые всячески помогают ему в этом. Президент фактически подмял под себя исполнительную власть, Кабмин, министров, комитеты, ведомства. Президент сегодня подмял под себя законодательную власть, имея монобольшинство в парламенте, своего спикера, вице-спикера", – сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский сегодня выдавливает судебную власть.

"Этот разбор Конституционного суда, попытки уничтожить и ликвидировать административный суд Киева, угрозы ликвидировать другие суды, которые будут принимать решения, противоречащие воле президента. Вот это все и есть узурпация власти, которая привела к тому, что мы наблюдаем. А наблюдаем мы как раз полное уничтожения остатков украинской государственности, которая досталась нам от наших отцов, дедов, которые эту страну строили, возводили заводы, фабрики, здания, дома, жилища. Вот это как раз сегодня разрушается благодаря вот этой ползущей узурпации власти", – констатировал Кузьмин.

Ранее Кузьмин заявил, что действующая украинская власть спрятала "концы в воду" позорным расследованием по "вагнеровцам".