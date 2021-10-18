Кузьмин: Устранив Медведчука, эта власть надеется забрать электорат "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Устранив председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и народного депутата Виктора Медведчука, эта власть надеется забрать электорат ОПЗЖ. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Он отметил, что в уголовном преследование Медведчука есть большая политическая составляющая и такая же большая коррупционная составляющая, но об этом мало кто говорит.

"Не принято как-то у нас говорить об этом. Давайте посмотрим…какие интересы политические преследуют уничтожение Медведчука. Очевидно, что устранить лидера оппозиции. Это устрашение. Вы же помните, что последние год-полтора уровень Медведчука стремительно рос. Медведчук неожиданно для всех вдруг начал попадать в топ рейтинги президентские. Помните, то он был в тройке претендентов на президентский пост, то в пятерке, то опять в тройке", – сказал депутат.

Кузьмин добавил, что, конечно же, те люди, целью которых является уничтожение Украины, разграбление ее богатств очень сильно перепугались.

"Медведчук кроме прочего предлагает Украине другой, альтернативный путь развития. Он не предлагает вести Украину слепо в НАТО или в ЕС. Медведчук предлагает прагматичную экономику и прагматичную политику, он предлагает вести Украину туда, где выгодно украинскому государству, украинскому народу. Для того чтобы сбить на взлете такого политика, его начали уничтожать, преследовать, но при этом каждый преследует свои цели", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что у "Оппозиционной платформы – За жизнь" очень сильный электорат.

"Ведь очень сильный электорат ОПЗЖ, очень сильный электорат и многочисленный у Медведчука. Так вот, основная борьба идет за этот электорат. Устранив Медведчука, посадив его в тюрьму или уничтожив физически, это власть надеется забрать людей, которые голосуют за ОПЗЖ. Как это сделать? Ну первое основное – это отправить за решетку Медведчука, потом уничтожать ОПЗЖ известными методами: обвинив в работе на Кремль, агенты пятой колонны – ну вы все это знаете", – сказал Кузьмин.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой – За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", – подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.