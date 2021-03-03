Кузьмин: Украину всерьез готовят к войне - настоящей и полномасштабной

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин предположил, что Украину всерьез готовят к войне. Об этом он заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Политик считает, что власть закрыла оппозиционные каналы из-за того, что они транслировали альтернативную точку зрения о происходящем в стране.

"А вот эта воинственная риторика последнего месяца или последних двух месяцев, которую поддерживают одни телеканалы и которую не поддерживают другие. Вот эти призывы к войне, призывы наступать, кого-то убивать, что-то взрывать, отбирать что-то у кого-то. К чему это все?!... Это реальная подготовка к войне, и все, что происходит вокруг этого в информационном пространстве - это тоже подготовка к войне. Поэтому телеканалы, которые транслируют это и представляют это как подвиг украинской власти, их никто не закрывает. При том, что эти телеканалы пропагандируют, кроме того, они призывают к убийствам, насилию, они сеют межнациональную рознь, они говорят языком вражды - но их никто не трогает. А четыре телеканала, которые выступали против этого всего, признали такими, которые нарушают основы национальной безопасности, и закрыли их", - заявил в эфире Ренат Кузьмин.

Нардеп добавил, что своим решением власть не только попыталась заблокировать работу журналистов, но и нарушила право на свободу слова.

"Есть масса способов противодействия лжи, но закрыть телевизионный канал, потому что власти не нравится контент, такого давно в мире не было, я уже не говорю о Европе. Когда журналисты обращаются к высшему чину европейской власти и просят принять их, выслушать и обратить внимание на проблему свободы слова в Украине, то это абсолютно правильное действие", - подытожил политик.

Отметим, ранее журналисты NEWSONE, "112 Украина" и ZIK обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой о встрече в связи с незаконным закрытием трех оппозиционных телеканалов в Украине. Соответствующее письмо сотрудники СМИ направили пресс-секретарю председателя Евросовета Баренде Лейтсо.

Также более 1 000 человек пришли во вторник, 2 марта, под представительство Евросоюза в Украине, чтобы обратить внимание Европы на незаконные действия украинских властей в отношении трех телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK. Кроме украинцев, которым небезразлична судьба свободы слова в Украине, в центр Киева на улицу Владимирскую пришли также народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Илья Кива, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Антонина Славицкая, Олег Волошин, Александр Колтунович, Михаил Макаренко. Вместе с ними возле представительства ЕС находились и журналисты трех незаконно закрытых телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK. Журналисты просили о встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля, который как раз находится в Украине с официальным визитом. Сотрудники NEWSONE, "112 Украина", ZIK Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Юлия Колтак и Богдан Аминов намеревались обратиться к нему с письмом, где подробно рассказывается о цензуре в стране и наступлении на свободу слова.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.