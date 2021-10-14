Кузьмин: Украинская власть создает видимость войны с Россией для того, чтобы заполнить свои офшоры

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Украинское правительство навязало украинцам мысли о войне с Россией для того, чтобы в это время зарабатывать на гражданах и заполнять таким образом свои офшорные счета. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Все события, которые происходят или происходили нужно оценивать глядя через призму политики и коррупции. Вот конфликт на Донбассе - вы посмотрите, как рассуждают люди и какие термины использую! "Аннексия Крыма", "оккупация", "конфликт"... "военный конфликт", "война" - так много используется терминов. Но мало кто понимает их значение", - рассказал Кузьмин.

Кузьмин обратил внимание, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, как опытный политик, не раз говорил о том, что такую терминологию использовать в дипломатических отношениях между странами нельзя.

"Ну какая война между Украиной и Россией? Скажите, кто ее объявил? Ее президент Украины объявил? Нет! Парламент? Нет! Кто ее объявил? Ее никто не объявлял. Когда мы слышим, что Украина требует признать РФ страной агрессором, да Украина может это требовать, но кто в мире может признать государство агрессором? Устав ООН на этот вопрос отвечает - "признать страну государством-агрессором может Совет безопасности ООН". Если такого решения нет - то как зрелый политик или руководитель государства может употреблять этот термин? Зная что ООН этого не принял. Точно также это касается, что "ДНР/ЛНР" - это террористические организации. Но скажите, а кто признал эти организации? Никто!" - подчеркнул Кузьмин.

Нардеп считает, что украинская власть намеренно рассказывает о войне, которой на самом деле нет.

"Украинская власть не боится в этой войне проиграть и стать проигравшей стороной, потому что войны как таковой нет. Есть просто ее видимость, и это используют для политических и коррупционных задач", - подытожил он.

Кузьмин заявил, что пока длится конфликт на востоке Украины украинское правительство будет подымать цены и коммунальные тарифы, обогащаясь таким образом за счет простых людей.