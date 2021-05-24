Кузьмин: Уголовное преследование Медведчука – это политическая расправа над человеком, который предлагает Украине альтернативный путь развития

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Уголовное преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука – это политическая расправа над человеком, который предлагает Украине альтернативный путь развития. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Вообще, уголовное преследование Медведчука - это политическая расправа над человеком, который предлагает Украине альтернативный путь развития. Это единственный человек в стране, который предлагает альтернативу. Ну, посмотрите на все политические партии вокруг. Они чем отличаются или призывы их лидеров - они чем отличаются от призывов Зеленского? Ну, чем? Порошенко и Зеленский - они предлагают одно и то же. Движение в НАТО, в ЕС, война с Россией, война на Донбассе, уничтожение всего русского, уничтожение русской культуры, уничтожение русского языка, уничтожение православной церкви. Ну, все об этом же. Что предлагают остальные? Все, кого вы видите. Все то же самое. Только кто-то сначала в НАТО, потом в ЕС, кто-то в ЕС, потом в НАТО. И тут один Медведчук говорит о том, что ребята, давайте по поводу НАТО, ЕС определимся. Может быть, это надо принимать решение референдумом? Может быть, все люди проголосуют? Чего это вы решили, что должно быть так? Почему нужно воевать с Россией? Почему нужно воевать на Донбассе? Давайте установим мир, давайте установим нормальные отношения и с Европой, и с Россией. Давайте жить вместе дружно, и с ЕС, и с США, и с Россией, и с Беларусью, и со всеми нашими соседями. Зачем нужно обязательно с кем-то воевать?" – сказал он.

Кузьмин подчеркнул, что Медведчук предлагает строить в Украине небандеровскую, не нацистскую страну – и вот за это его решили упрятать за решетку.

"Вот, что происходит. Как это делается? Развязали политические репрессии, руками прокуратуры, Службы безопасности возбудили абсолютно надуманные, сфабрикованные уголовные дела, и, фабрикуя доказательства, пытаются упрятать его за решетку. Как это происходит, мы видели на примере Александра Ефремова, помните, один из лидеров "Партии регионов". Он отсидел в тюрьме три с половиной года без какого-либо приговора суда, и сегодня, видите, нет ни приговора, нет никаких судебных решений, и Ефремов освобожден из-под стражи. Это типичная методика диктаторских государств, которые используют террористические методы для борьбы с оппозицией. Скажите, за что отсидел Ефремов три с половиной года? Вот, за что? Если он в чем-то виноват - покажите приговор. Нет приговора, значит, не виноват. А чего сидел три с половиной года? Вот то же самое хотели проделать с Медведчуком. Не получилось на этом этапе. Но поверьте, власть будет продолжать давить Медведчука и пытаться упрятать его за решетку", – отметил политик.

Кузьмин также уверен, что сейчас люди должны объединиться для защиты самих себя.

"Но сейчас ведь речь идет не о том, что люди должны объединиться для защиты Медведчука, нет. Люди должны объединиться для защиты самих себя. Самих себя. Потому что власть начинает с Медведчука. Начинает с Медведчука. Если власть Медведчука догрызет и уничтожит, следующим этапом начнется уничтожение всех остальных, кто говорит на русском языке, кто ходит в православную церковь, кто против украинизации, кто хочет приобщаться или быть внутри русской культуры, кто хочет говорить на украинском, на русском языке, не разделяя эти языки. В общем, следующими будем все мы. И не дать в обиду Медведчука означает не дать в обиду весь украинский народ, за который Медведчук сегодня борется. И все равно, какой он, Медведчук, - хороший, добрый, хмурый, - какая разница вам всем, какой он? Вам же должно быть интересно, что Медведчук предлагает, а не какой он по характеру. Или вам не все равно, кум у него Путин или у него кум Байден. Ну, то есть, почему кум Путин или кум Байден - это хорошо или плохо? Ну, какая вам разница, кто чей кум? Нужно судить по конкретным делам", – уверен парламентарий.

Он напомнил, что Медведчук принял участие в освобождении тысяч удерживаемых людей на Донбассе, договорился о снижении цены на газ и о поставке вакцины против коронавируса.

"Главное - как он проводит операции, главное - что он делает. И вообще нужно судить по поступкам, а не по каким-то комментариям в Фейсбуке. Вот, что предлагает и что делает Зеленский сравните с тем, что предлагает и делает Медведчук. Ну, он же освободил, освободил сам лично и принял участие в освобождении тысяч захваченных людей на Донбассе. Ну, это же Медведчук. Он договорился о снижении цены на газ, это же он. Он договорился о поставках вакцины. Он, если бы ему не мешали, договорился бы о мире на Донбассе и договорился бы, я уверен, о том, чтобы Донбасс, все АТО территории вернулись назад в Украину. Но ему же мешают, его же отрывают от этой темы, ему же не дают этим заниматься. А вспомните, как Медведчук договорился о возвращении четырех женщин, арестованных ДНР. Ну, помните? Готов был поехать, их привезти сюда. Весь Офис президента противодействовал, помните? Арестовали самолет Медведчука, чтоб он не мог привезти этих женщин, возбудили по нему уголовные дела. Так в итоге не дали их привезти. Они так и сидят в застенках этого … государственного образования нового, там ДНР, ЛНР. Ну, они же сидят по-прежнему. А уже были бы дома. Несколько месяцев уже были бы дома, если бы Медведчуку не мешали. Зачем это делает власть? Ну, с одной стороны, власть не хочет мира, а хочет войны, а с другой стороны, власть очень боится Медведчука, который предлагает построить в Украине совсем другую страну, новую абсолютно, другую, альтернативную, небандеровскую, не фашистскую, мирную, счастливую и успешную страну. И вот, в этом, собственно, и вся проблема сегодняшнего дня в Украине, это борьба старого, нацистского, придуманного бандеровского вот этого конгломерата, и абсолютно новой, небандеровской, не фашистской, успешной, процветающей, свободной Украины. Вот борьба этих двух цивилизаций в Украине - она вот сегодня выражается в этой форме, и мы все должны объединиться и поддержать Медведчука, понимая, что следующими после Медведчука будем все мы", – резюмировал Кузьмин.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.