Кузьмин: Шествие в честь нацистской дивизии СС "Галичина" в Киеве организовал обвиняемый в убийстве Олеся Бузины

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Шествие в честь нацистской дивизии СС "Галичина", которое на прошлой неделе прошло в Киеве, организовал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Как установлено, шествие в честь нацистской дивизии СС "Галичина" в Киеве организовал Медведько, обвиняемый в убийстве Олеся Бузины. Дело по обвинению Медведько длительное время не рассматривается судом, а сам подозреваемый в убийстве до сих пор не арестован в связи с крайне гуманным отношением украинской власти к разного рода активистам, приближённым к американскому посольству. Всем известно, что подозреваемый в убийстве журналиста является членом Общественного совета контроля НАБУ. Как думаете, Генпрокуратура внесёт, наконец, в суд ходатайство об аресте подсудимого или в очередной раз ограничится "глубокой обеспокоенностью"?", - отметил политик.