Кузьмин: С Марьяной Безуглой, которая почти два месяца блокирует работу ВСК по "вагнеровцам", отказались работать фракции "ЕС", "Голос" и "Батькивщина"

Марьяна Безуглая Фото из открытых источников

С народным депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой, которая почти два месяца блокирует работу ВСК по "вагнеровцам", отказались работать парламентские фракции "ЕС", "Голос" и "Батькивщина". Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Как следует из очередного поста Безуглой, сегодня вслед за фракцией "ЕС" своих представителей отозвали "Голос" и "Батькивщина". Марьяна, связывает "зраду" с открытием рынка земли, а вовсе не со своим бездарным руководством Комиссией и своими неприкрытыми попытками спасти от тюрьмы нынешних "високопосадовців-зрадників". Так и хочется напомнить пословицу про "нечего на зеркало пенять", – подчеркнул Кузьмин.

Напомним, нардеп заявлял, что руководитель Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев", нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая продолжает срывать работу Комиссии, заявляя, что расследование откладывается якобы по причине выхода из состава ВСК представителя от фракции "Европейская солидарность". Тем самым, Безуглая, по мнению нардепа, фактически, тормозит расследование и, возможно, покрывает преступников во власти.

Ранее в июне Ренат Кузьмин сообщил, что Марьяна Безуглая больше месяца саботирует работу ВСК по делу "вагнеровцев", возможно, чтобы "отмазать" предателей с Банковой.

"Что и следовало ожидать: "слуга народа" Марьяна Безуглая отказалась работать председателем следственной комиссии по делу "вагнеровцев" и прочим актуальным делам о государственной измене, если ее заместителем в Комиссии будет Ренат Кузьмин. Так и написала у себя в ФБ: "…не вважаємо за можливе…" и опубликовала письмо Арахамии руководству фракции ОПЗЖ по этому поводу. Правда, без подписи самого Арахамии", – написал Кузьмин.

Также он добавил: "Напомню, что по закону о ВСК Следственная комиссия "по вагнеровцам" должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования дела "вагнеровцев" формирует состав Комиссии из удобных и податливых "подчиненных".

После этого руководство фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовало уволить Безуглую с должности главы Временной следственной комиссии по "вагнеровцам" из-за саботажа и блокирования работы ВСК.