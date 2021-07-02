Кузьмин: Разные псевдожурналисты по заданию власти очерняют Медведчука и рассказывают о его семье какие-то небылицы

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Псевдожурналисты получили от власти задание очернить оппозиционного политика Виктора Медведчука и теперь рассказывают о его семье какие-то небылицы. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"И, кроме того, вы посмотрите, что происходит вокруг дела. Против Медведчука власть использует весь арсенал силовых приемов, имеющихся в распоряжении власти. На Медведчука натравили все правоохранительные органы - все: НАБУ, СБУ, ГБР, ГПУ, МВД, - все расследуют дела против Медведчука. Все. Больше сотни следователей. Представляете, если каждому дать лопату и вывести их в поле в чистое, они вспашут десятки гектар. Нет, они занимаются фабрикацией дела против Медведчука. Десятки экспертов задействованы в фабрикации материалов. Какие-то пленки придумали, что вы только не увидите вокруг", - сказал он.

По его словам, "на Медведчука нападают не только правоохранительные органы. Политические тяжеловесы, всякие политические эксперты, депутаты, с трибуны парламента что-то несут, ахинею какую-то, обвиняют Медведчука в чем угодно. Президент делает заявление, что Медведчук преступник".

"Против Медведчука используют СМИ, близкие к власти. Мы же эти СМИ видим. Журналисты или, скажем так, псевдожурналисты по заданию власти очерняют Медведчука, рассказывают о нем и его семье всякие небылицы. Различные дипломаты, какие-то послы семерки большой, восьмерки, девятки, десятки обвиняют Медведчука, приветствуют его задержание, приветствуют закрытие телеканалов - какое-то сумасшествие. И это все целенаправленные, спланированные действия, различные атаки на одного человека, лидера украинской оппозиции, который предлагает совершенно противоположный курс развития страны", - пояснил нардеп.

Как сообщал NEWSONE ранее, президент РФ Владимир Путин назвал антиконституционным арест Медведчука, заявив, что главу политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" киевские власти заперли дома, надев браслет.