Кузьмин: Рассмотрение апелляции по делу Медведчука может не состояться из-за сговора власти с Офисом генерального прокурора и судьей

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука 21 мая может не состояться. Об этом написал в Facebook народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парламентарий сообщил, что судья Печерского районного суда города Киева, вынесший 13 мая определение об избрании Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, до сих пор не огласил полный текст решения, а без этого апелляция невозможна.

"Назначенное для оглашения полного текста судебное заседание сегодня не состоялось. А пока не будет полного текста – не будет рассмотрена и апелляция", – написал Кузьмин.

Он обратил внимание на то, что, по всей видимости, имеет место сговор власти, суда и Офиса генерального прокурора.

"Ни один из прокуроров сегодня в суд не явился, видимо, зная, что оглашения судебного решения сегодня не будет. Это очень похоже на сговор действующей власти, прокуратуры и суда с целью "удержать" незаконный домашний арест", – подчеркнул народный депутат Украины.

Ренат Кузьмин предполагает, что таким образом судья намеренно блокирует рассмотрение апелляции и будет "волокитить" оглашение своего же решения до 9 июля, когда появится новое определение суда о продлении срока домашнего ареста.

"Подлый и циничный прием процессуального мошенничества, возможный только в таком тоталитарном государстве, как Украина, где законы выписаны исключительно для обслуживания правящего режима", – подчеркнул Ренат Кузьмин.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Офис Генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны.

Комментируя эти обвинения, Виктор Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине. Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.