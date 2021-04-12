live
Новости » Политика Читати новину українською

Кузьмин об изменении меры пресечения Дудкину: Действующая украинская власть окончательно теряет остатки легитимности

Ренат Кузьмин

 Фото из открытых источников

Действующая украинская власть окончательно теряет остатки своей легитимности. Такое мнение выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook, комментируя новость об изменении судом меры пресечения военному и политическому эксперту Юрию Дудкину.

"Только что суд изменил меру пресечения с ареста на залог "супертеррористу" Дудкину, ранее арестованному СБУ за посты в Фейсбуке. Точно так же суд отменит санкции, введённые против Медведчука и других граждан Украины решением СНБО, а ЕСПЧ неизбежно признаёт эти действия политическими репрессиями против оппозиции. Действующая украинская власть окончательно теряет остатки легитимности", - отметил политик.

Напомним, ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что обвинение политического эксперта Юрия Дудкина в государственной измене – очередной этап политических репрессий и создания в Украине полицейского государства, в котором расправа над инакомыслящими становится основным инструментом сохранения режима.

Новости по теме: Илья Кива о деле политолога Дудкина: Власть развернула карательную операцию против оппозиции

В партии также предложили гражданину Украины Юрию Дудкину правовую помощь в защите его конституционных прав, чести, достоинства и деловой репутации.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кузьмин о демонтаже забора вокруг базы "Шторма": Какая власть, такие и уголовные дела Украинцам навязывают провластную партию и марионеток режима Зеленского, - Кузьмин о попытке запретить "Партию Шария" Кузьмин об обысках силовиков на Закарпатье: Адекватных в украинской власти уже не осталось Кузьмин: Нацполиция в интересах действующего политического режима начала расследование против Медведчука

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Эскалация конфликта на Донбассе |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину