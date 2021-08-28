Кузьмин о втором иске Медведчука в ЕСПЧ: Украинская власть грубо нарушила требования Европейской конвенции прав человека

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Во втором иске председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука к Украине, поданном в Европейский суд по правам человека, идет речь и о том, что украинская власть грубо нарушила требования Европейской конвенции прав человека. Об этом рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"В самом заявлении Медведчука идет речь и о том, что украинская власть грубо нарушила требования Европейской конвенции прав человека. И именно эти нарушения стали основанием для обращения в ЕСПЧ. Это не свобода слова, нет, это диктатура", – отметил он.

Парламентарий также рассказал, чего добивается нынешняя украинская власть.

"Вот чтоб вы понимали характер происходящих событий: в стране моновласть, монобольшинство у них в парламенте, им вообще для полной диктатуры не хватает двух вещей – это моновласть в средствах массовой информации и моновласть в судебной системе. Вот это сегодня происходит, попытки зачистить СМИ, привести к этой самой моноконсолидации и поставить под ружье судебную систему. А после этого будет моновласть в политической системе, когда будет одна-единственная партия под названием "Слуга народа" и все будут ходить строем", – добавил Кузьмин.

Напомним, Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека. В начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.