Кузьмин о "вагнергейте": Действующая украинская власть спрятала "концы в воду" таким позорным расследованием

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Страна.иа

Действующая украинская власть спрятала "концы в воду" позорным расследованием по "вагнеровцам". Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала UkrLive.

"Есть уголовное производство в Государственном бюро расследований, по факту как раз вот этому. Это расследование длится уже больше года, оно почти два года уже длится. В ходе этого расследования следователи не просто не установили, кто является инициатором этой спецоперации, кто слил эту информацию иностранным спецслужбам, по чьей причине была сорвана это спецоперация. Государственное бюро расследований это не установило, оно не просто не установило, они даже не допросили ни одного участника этого всего шоу. Они допросили разведчиков, но они не допросили руководителей Офиса президента, они не допросили президента, они не допросили специалистов спецсвязей, они не сделали ничего", – сказал он.

Парламентарий напомнил, что сроки следствия по этому делу безвозвратно истекли.

"Расследовать больше этот факт Государственное бюро расследование не имеет права. Это означает, что действующая украинская власть спрятала "концы в воду" таким вот позорным расследованием в кавычках. По сути, расследования никакого не было. Но поскольку закон предусматривает, что расследование не может продолжаться там больше полутора лет, это означает, что дело будет прекращено без возможности его возобновления. На эту историю все закрыли глаза – и прокуратура, которая надзирает за ГБР, и Служба безопасности, и Офис президента и журналистское сообщество тоже", – констатировал Кузьмин.

Ранее представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что ВСК по "вагнергейту" не поможет – правду в этом "зелёном тесном коллективе" трудно будет узнать.