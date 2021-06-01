Кузьмин о санкциях и давлении на оппозицию: Президент и СНБО взяли на себя несвойственные полномочия, это узурпация власти

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Люди, наделенные высшей властью в стране, которые входят в СНБО, и президент Украины Владимир Зеленский, который возглавляет СНБО, взяли на себя несвойственные им функции и полномочия и создали параллельную судебную власть. Это узурпация власти, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом в эфире главного политического шоу страны "Пульс" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость студии, комментируя давление на оппозицию в Украине, обратил внимание на то, что высшие должностные лица в Украине взяли на себя несвойственные функции.

"Украинская власть или люди, обличенные высшей властью в стране, я имею в виду президента и Совет национальной безопасности. Я напомню, что СНБО состоит из людей, обличенных высшей властью, - премьер-министр, глава ВРУ, генеральный прокурор, глава СБУ, министр внутренних дел. Президент возглавляет этот Совет. Так вот эти люди натянули на себя несвойственные им функции и полномочия. Они создали параллельную судебную как бы власть. Игнорируя суды, они взяли на себя функции, и вместо судов принимают решения о виновности или невиновности. Они же принимают решения о лишении гражданина собственности, имущества, гражданства. Они же могут позволить себе назвать человека преступником, контрабандистом, изменником родины, финансистом терроризма и прочими гнусными эпитетами", - сказал Ренат Кузьмин.

Парламентарий отметил, что решение СНБО принимает заочно, даже не приглашая человека на заседание.

"Ни в одной стране цивилизованной в мире нет такого органа, подчиняющегося президенту, который исполняет судебные функции, функции судебной власти. При этом суд работает сам по себе, прокуратура сама по себе, а эти ребята из СНБО работают сами по себе. Им никто не нужен, они сами себе начальники. И вот это и есть узурпация власти. А уголовную ответственность за узурпацию власти, как вы знаете, пока еще никто не отменил, и всем им рано или поздно придется ответить за все, что они творят", - подчеркнул Ренат Кузьмин.