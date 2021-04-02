Кузьмин о решении СНБО относительно новых санкций: Шайка консультантов-советчиков заменила собой суд и правосудие

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны Украины, который по закону является всего лишь консультационно-совещательным органом при президенте, сегодня наложил санкции на граждан Украины, которых для пущей важности назвал "контрабандистами". Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Они, "контрабандисты" эти, по мнению консультантов-советчиков, представляют угрозу нашей "национальной", так сказать, "безопасности". В числе консультантов-советчиков: генпрокурор, главы СБУ, МВД и прочие зависимые от президента чиновники. Теперь вопросы. Если "контрабандисты" это преступники, несущие угрозу национальной безопасности, то почему они до сих пор не в тюрьме? Почему у них не арестовано и не конфисковано имущество? И почему шайка консультантов-советчиков заменила собой суд и правосудие? И до каких пор все они будут терроризировать население, выдавая произвол и беззаконие за заботу о людях и восстановление справедливости? Вопросы риторические. Ответов не требующие", - отметил политик.