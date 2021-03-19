live
Новости » Политика Читати новину українською

Кузьмин о решении СНБО относительно санкций против Азарова: Они там газет не читают?

Ренат Кузьмин

 Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин высказался относительно решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которое было принято в пятницу, 19 марта.

"А когда СНБО "награждал" национальными санкциями Азарова, он уже знал, что аналогичные санкции в отношении Азарова уже давным-давно отменены Евросоюзом как необоснованные? Или они там в СНБО газет не читают?" - отметил политик на своей странице в Facebook.

А когда СНБО «награждал» национальными санкциями Азарова, он уже знал, что аналогичные санкции в отношении Азарова уже давным давно отменены Евросоюзом как необоснованные? Или они там в СНБО газет не читают?

Опубліковано Ренатом Кузьминим Пʼятниця, 19 березня 2021 р.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

США атаковали позиции движения "Талибан" в Афганистане

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21