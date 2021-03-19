Кузьмин о решении СНБО относительно санкций против Азарова: Они там газет не читают?

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин высказался относительно решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которое было принято в пятницу, 19 марта.

"А когда СНБО "награждал" национальными санкциями Азарова, он уже знал, что аналогичные санкции в отношении Азарова уже давным-давно отменены Евросоюзом как необоснованные? Или они там в СНБО газет не читают?" - отметил политик на своей странице в Facebook.