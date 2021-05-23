Кузьмин о реакции США на репрессии против независимых СМИ: Двуличие, цинизм, лицемерие и лживость

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин обратил внимание на двойственность реакций США на одни и те же события, произошедшие в разных странах. К примеру, Вашингтон выступил с осуждением действий властей Белоруссии в отношении интернет-портала Tut.by и призвал положить конец "репрессиям против независимых СМИ", однако приветствовал запрет властями Украины трех независимых оппозиционных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Теперь ждём глубокой обеспокоенности по поводу задержания в Минске Протасевича и радостного приветствия домашнего ареста Медведчука. Двуличие, цинизм, лицемерие и лживость давно уже ассоциируются с навязанными Украине "демократическими западными стандартами", - отметил политик в своем Telegram-канале.