Кузьмин о "пленках Медведчука": Украинская власть обвиняет политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Оригинал размещен на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией, Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз, а Навальный назвал Баканова человеком, который всегда прав...

Как вам такое видео? Оно было сделано с помощью простенькой компьютерной программы, доступной в сети даже ребёнку. А теперь представьте тот космический уровень технологий видео- и фото-монтажа, которыми пользуются, к примеру, профессиональные кинематографисты!

Удивительно, что в Украине ещё так много наивных людей, свято верящих украинской власти, обвиняющей политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях. Пленки Мельниченко, плёнки Байдена, пленки Порошенко, а теперь вот ещё и пленки Медведчука...

И вот на таких гнилых доказательствах чиновники СБУ, ГПУ и СНБО всерьёз кого-то в чем-то обвиняют, требуют ареста, закрывают оппозиционные телеканалы и вещают с телеэкранов про "державну зраду". Что это: полная профессиональная непригодность больших начальников или фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов? Выводы делайте сами.