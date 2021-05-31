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Кузьмин о "пленках Медведчука": Украинская власть обвиняет политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Оригинал размещен на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией, Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз, а Навальный назвал Баканова человеком, который всегда прав...
 
Как вам такое видео? Оно было сделано с помощью простенькой компьютерной программы, доступной в сети даже ребёнку. А теперь представьте тот космический уровень технологий видео- и фото-монтажа, которыми пользуются, к примеру, профессиональные кинематографисты!
 
Удивительно, что в Украине ещё так много наивных людей, свято верящих украинской власти, обвиняющей политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях. Пленки Мельниченко, плёнки Байдена, пленки Порошенко, а теперь вот ещё и пленки Медведчука...
 
И вот на таких гнилых доказательствах чиновники СБУ, ГПУ и СНБО всерьёз кого-то в чем-то обвиняют, требуют ареста, закрывают оппозиционные телеканалы и вещают с телеэкранов про "державну зраду". Что это: полная профессиональная непригодность больших начальников или фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов? Выводы делайте сами.
 
А пока публикую скандальное видео, а ссылку на компьютерную программу с лёгкостью найдете сами. Кстати, можете поэкспериментировать с голосами и лицами. Всем хорошего настроения и творческих успехов.
 
 
Ренат Кузьмин
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