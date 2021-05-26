Кузьмин о награждении Зеленским экспертов СБУ: Это следует расценивать как взятку за заведомо незаконные заключения в деле Медведчука

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Закон запрещает СБУ проводить экспертизы по своим делам в институте СБУ, подчеркнул нардеп

Государственные награды от президента Украины Владимира Зеленского для экспертов СБУ по делу Виктора Медведчука следует расценивать как взятку, которую действующая украинская власть дала экспертам за заведомо незаконные экспертные заключения.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Гость студии отметил, что в деле против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука власть сначала назначила политика виновным, а потом заказала у правоохранительной системы придумать для него какие-то преступления, после того заказала у судебной системы, чтобы лидера оппозиции арестовали. Соответственно, СБУ начала выполнять заказ, притом одним из этапов было сфабриковать какие-то доказательства вины Виктора Медведчука.

"Для этого СБУ использовала свой подконтрольный, подчиненный председателю СБУ Институт судебных экспертиз", - сказал Ренат Кузьмин.

Народный депутат отметил, что следователь СБУ, который незаконно зарегистрировал дело против Виктора Медведчука, поручил Институту провести экспертизу доказательств, а именно записей переговоров Медведчука, которые неизвестно откуда взялись, а еще какие-то рукописные заметки.

"И вот эти эксперты..., нарушая требования закона, а я напомню, а для тех, кто не знает, скажу: закон запрещает проводить экспертизы в экспертных учреждениях или теми экспертами, которые находятся в подчинении органа, который проводит расследование. То есть закон запрещает СБУ проводить экспертизы по своим делам в Институте СБУ. Это же логично! Тем не менее, эксперты, зная о конфликте интересов, о том, что закон запрещает проводить такие экспертизы, тем не менее, провели эти псевдоэкспертизы и выдали заведомо ложные заключения о причастности Медведчука к каким-то там преступлениям, придуманным СБУ", - подчеркнул нардеп.

Ренат Кузьмин продолжил: "Так вот, чем примечательна эта история. Даже не тем, что эксперты выдали незаконное заключение, даже не тем, что они проводили экспертизу незаконно, и даже не тем, что СБУ, не имея законных прав и оснований, зарегистрировала дела против Медведчука. Это дело примечательно тем, что с момента возбуждения дела в отношении Медведчука до момента получения этих псевдоэкспертных заключений, вот в этот промежуток времени президент Зеленский по ходатайству председателя СБУ наградил этих самых экспертов государственными наградами. Мы расцениваем такие действия не просто незаконными, мы их расцениваем как взятку, которую действующая украинская власть дала экспертам за эти заведомо незаконные экспертные заключения".

Ренат Кузьмин подчеркнул, что все обвинения против Медведчука построены на упомянутых экспертизах. Больше в деле нет ничего вообще, кроме этих экспертиз, сказал нардеп.

Напомним, как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и предоставление заведомо ложных экспертных заключений. Нардеп отметил, что депутаты ОПЗЖ готовят заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей.

Как сообщали, Ренат Кузьмин заявлял, что президент Владимир Зеленский в борьбе с оппозицией использует террористические преступные методы и репрессии.