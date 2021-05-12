Кузьмин о давлении на оппозицию: Это циничное нарушение закона и явное политическое преследование

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин высказался о давлении на партию и председателя ее политсовета Виктора Медведчука.

Он заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний", что все, что делалось до сегодняшнего дня в отношении Медведчука, не имеет ничего общего с законностью и правосудием.

"Прокуратура явно преследует одного из лидеров ОПЗЖ и вчерашняя попытка вручить Медведчуку подозрение под прикрытием обыска - явно противозаконное действие Генпрокуратуры", - подчеркнул Кузьмин.

По словам нардепа, для таких следственных действий в Украине существует особая процедура, которая была грубо и цинично нарушена.

"То что сегодня адвокаты заявили, что Медведчук находится в Украине, не скрылся и не собирается скрываться, а более того - собирается явиться генпрокурору, это еще раз подтверждает заявление, что Виктор Медведчук не скрывается, не уклоняется от следствия, а наоборот будет участвовать в следственных действиях, чтобы доказать абсурдность выдвинутых против него подозрений", - сказал нардеп.

Кроме того он отметил, что все незаконно совершенные в отношении Медведчука действия свидетельствуют о явной политической мотивации и очевидным преследованием.