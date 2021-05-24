Кузьмин о борьбе Зеленского с оппозицией: Президент использует террористические преступные методы и репрессии

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский в борьбе с оппозицией использует террористические преступные методы и репрессии. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Борьба с оппозицией, которую ведет президент Зеленский, - это даже не политическая борьба. Нет. Президент Зеленский использует террористические преступные методы, репрессии. И запугивание полиции, запугивание населения, применение внесудебных расправ, применение незаконных методов - это все элементы внутренней политики нынешней украинской власти, и президент Зеленский это использует. Вот эта пресс-конференция, на которой он трижды или четырежды упомянул Виктора Медведчука как врага, собственного врага государства, врага украинского народа, с призывом с ним бороться и все такое, говорит о том, что президент Зеленский не в состоянии подняться над суетой, над какими-то мелкими проблемами и стать арбитром нации, стать гарантом Конституции. Он по-прежнему остается артистом "95-го Квартала", который случайно оказался в кресле президента и который ведет себя так, как ведут себя на площадке комики, играя сценки, вызывая смех в зале. Это же происходит сегодня", – сказал он.

Кузьмин подчеркнул, что полномочия, которые Зеленский на себя затянул, - они диктаторские просто, и, используя диктаторские полномочия, президент уничтожает реальную оппозицию.

"Если говорить о причинах этого, да, то их несколько. Основная, конечно, в том, что Виктор Медведчук предлагает альтернативную Украину украинскому народу. Президент Зеленский предлагает прежнюю, старую Украину, которую начал выстраивать президент Порошенко, Зеленский подхватил это и продолжает политику Порошенко, выдавая ее за свою. Медведчук предлагает противоположную политику. Вместо того, чтобы развивать вот эту вот названную Украине национальную, или псевдо национальную идею о том, что счастье украинского народа в НАТО, в ЕС, в борьбе с РФ, Медведчук предлагает совсем противоположную вещь. Он говорит о том, что первое, что нужно Украине, это установление мира. Мира на Донбассе, возвращение территорий - и Крыма, и Донбасса. Медведчук говорит о том, что с РФ нужно налаживать отношения, не воевать с Россией, а выстраивать конструктивные отношения, взаимовыгодные, которые помогут Украине выкарабкаться из этого кризиса. Медведчук предлагает реально экономическую идею, которая позволит снизить тарифы, в общем, сделать все то, что обещал президент Зеленский", – подчеркнул политик.

Он также добавил, что Медведчук предлагает остановить вражду между людьми, объединить их, перестать делить их на хороших украинцев, на плохих, на русскоязычных, на украиноязычных. "Предлагает новую, небандеровскую, не нацистскую Украину. И основная тема, которая прослеживается через все выступления Медведчука, - это тема мира. Он за мир в Украине. Медведчук говорит о том, что Украину и Россию сталкивают во внешних геополитических противостояниях различных групп или союзов стран, когда в геополитическом противостоянии России и США, России и Британии, или России и американо-британского союза принимается решение использовать в качестве тарана, в качестве провокационного стимула Украину, то мы видим продолжение этого конфликта в том, что война между Украиной и Россией становится реальностью. При этом, в эту войну может быть втянута вся Европа. Вот весь ЕС может быть втянут в эту войну между Украиной и Россией. При этом, вы же видите, Британия вышла из ЕС, она не отвечает обязательствам ЕС сегодня. США никогда не были в ЕС. От этой войны проиграет и Украина, и Россия, и Европа в целом. Но в этой войне выиграют те, кто в ней участвовать не будет, а будет ее финансировать. Об этом говорит Медведчук. Он предлагает конфликт на Донбассе решить мирным путем, и предотвратить войну между Украиной и Россией, в которую может быть втянута вся Европа", – сказал политик.

При этом, подчеркнул Кузьмин, президент Зеленский ведет прямо противоположную политику.

"Он провоцирует войну с Россией, он хочет этой войны, и, в конце концов, эта война становится реальной. И если в эту войну втянется вся Европа, то мы увидим, вполне возможно, начало третьей мировой войны. И когда Медведчук говорит о том, что он должен остановить эту войну и призывает всех объединиться вокруг вот этой вот антивоенной программы, с ним начинают расправляться. И, как вы понимаете, расправляются с Медведчуком не сам Зеленский и даже не прокуратура или СБУ, с ним расправляются те, кто хочет организовать крупномасштабную войну в Европе и втянуть в эту войну весь европейский континент. И руками президента Зеленского уничтожают человека, который предлагает абсолютно альтернативную точку зрения, вообще предлагает мир в Европе, а не войну. А значит с Медведчуком расправляются как с человеком, который предлагает мир, и расправляются те, кто хочет войны. Вот в этом и есть основная причина этого конфликта", – резюмировал парламентарий.

Кузьмин также уверен, что рост рейтинга "Оппозиционной платформы – За жизнь" является одной из мотиваций, которая влияет на президента Зеленского, для того, чтобы поддержать идею западного капитала по уничтожению Медведчука.

"Каждый пытается в этом противостоянии как бы взять свое. Для президента Зеленского взять свое - это уничтожить конкурента, уничтожить политического оппонента, зачистить политическое поле, создать атмосферу страха и неуверенности у всех, кто противодействует этой власти и пытается политическим путем в конкурентной борьбе эту власть заменить. Вот, что происходит сегодня в Украине", – констатировал депутат.