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Кузьмин: Нынешняя власть умышленно уничтожает государство и рвет Украину на части

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Мы сегодня наблюдаем завершение процесса узурпации власти в стране, разрушение основ украинской государственности и разграбление украинских национальных богатств. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Я боюсь того, что Украины в тех границах, в которых мы живем сегодня, может и не быть, если эта власть удержится еще какое-то время. Это же очевидно для всех", – сказал он.

Кузьмин также считает, что с действующей властью Украина уже вплотную подошла к развалу государства.

"Мы уже вплотную подошли к развалу государства, мы вплотную подошли к этому разделу, за которым разрушение государства. Это законы если не природы, то законы общественного развития. То, что мы наблюдаем сегодня – это умышленное уничтожение государства. Эти люди, которые сегодня его рвут на части, они знают что делают, они выполняют преступный план по уничтожению нашей с вами родины. Делают они это все под красивыми лозунгами – демократия, свобода, стремление в НАТО. А на самом деле, они просто разрушают, то, что строили наши с вами деды, прадеды, отцы. Вот они это все уничтожают, разрывают на части и этими частями передают обычным мошенникам. Но мошенникам, которые имеют политический вес", – добавил нардеп.

Ранее Кузьмин заявлял, что украинская власть занимается терроризмом, запугивая народ.

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