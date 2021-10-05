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Кузьмин: Нынешняя власть решила разграбить оставшиеся богатства в Украине, разорвать страну на части, кусками ее продать и сбежать

Ренат Кузьмин

 Фото из открытых источников

Нынешняя власть решила разграбить оставшиеся богатства в Украине, разорвать страну на части, кусками ее продать и сбежать. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Очень похоже, что эти ребята решили разграбить оставшиеся богатства, потом разорвать страну на части, кусками ее попродавать, и сбежать. И нынешний офшорный скандал говорит о том, что эти ребята как раз об этом думают, и этим хотят завершить. И все эти законы, которые они принимают, которые разрешают продажу украинской земли иностранцам, законы в отношении банков, какой-то антиолигархический закон, вся эта чушь, которая происходит, ее даже представить было бы сложно, если б мы это не наблюдали в реальности", – отметил нардеп.

Он также уверен, что эта власть должна уйти в отставку.

"Поэтому, я считаю, что эта власть должна уйти. Они должны уйти все: президент, премьер, парламент. Мы должны прийти к полной перезагрузке власти. Мы должны прийти к новым, досрочным выборам местных советов, парламента и президента. Только это спасет нашу страну от разрушения. Если эти, нынешние руководители страны, останутся еще здесь на несколько лет, мы, боюсь, потеряем, нашу милую родину", – добавил Кузьмин.

Ранее Кузьмин заявлял, что нынешней власти безразлична судьба украинцев и Украины в целом, их волнует только личное благосостояние.

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