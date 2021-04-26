Кузьмин: Ничего из обещанного Зеленский за два года президентства не реализовал

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

За время своего правления президент Владимир Зеленский только ухудшил экономику страны, так как даже государственные монополии показывают убыточность. Власть работает только в интересах Запада и в своих личных интересах.

Об этом в эфире ток-шоу "Аргумент" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

"Все достижения вы видели, все всем понятно. Ничего из обещанного президент Зеленский за два года не реализовал. Мы слышали эти обещания и в ходе президентской кампании, избирательной кампании, и уже после его избрания президентом, в общем, результаты налицо", - прокомментировал Кузьмин два года правления Зеленского.

Политик отметил, что президент, в частности, не только не снизил тарифы, как обещал, но при нем они еще и подскочили.

"Ничего не улучшилось. Ну, есть же потенциально прибыльные отрасли. Ну, в частности, естественные монополии. Ну не может быть убыточной естественная монополия... Взять, например, "Укрпочту". Директор "Укрпочты" получает зарплату два миллиона гривен в месяц. А "Укрпочта" снизила прибыльность свою в два раза. Она по-прежнему остается прибыльной, но эта прибыль уменьшилась в два раза. "Укрзализныця", убытки УЗ за прошлый год 12 млрд. "Нафтогаз", убытки за прошлый год 20 млрд. Даже "Энергоатом" и тот с убытками 5 млрд. Это то, что всегда было прибыльно, оно неприбыльным быть не может априори, у нас это все в убытках", - сообщил нардеп.

Также, по его словам, нынешняя власть работает в интересах западного капитала, но не в интересах Украины.

"Они работают не на украинский народ, а на интересы западного капитала. А это означает, что все, что они делают, идет в ущерб украинскому государству, украинскому народу, но идет в пользу представителей западного капитала. По этой причине мы имеем то, что имеем. Я вам ничего нового не сказал. Украина - это страна, которая является по сути оккупированной. Эту страну захватили западные мошенники, которые в собственных интересах и в интересах представителей транснациональных корпораций разрывают нашу страну на части, они ее грабят, присваивают ресурсы", - подытожил представитель ОПЗЖ.