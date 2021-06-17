Кузьмин: Нацистская выходка Потураева с призывом расстреливать депутатов ОПЗЖ - это элемент внутренней политики действующего режима

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Призыв нардепа от "Слуги народа", главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, Никиты Потураева расстреливать депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" - это не случайность, а элемент внутренней политики действующей власти. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Нацистская выходка Потураева с призывом расстреливать депутатов ОПЗЖ - это не случайность, это элемент внутренней политики действующего режима", - отметил Кузьмин.

По словам оппозиционного политика, власть использует террористическое методы управления государством так же, "как это делала гитлеровская НСДАП в нацистской Германии".

"Запугивание населения, политические репрессии и разжигание конфликтов и розни между людьми давно стали визитной карточкой действующего украинского режима, а участие почетного караула президентского полка на похоронах эсэсовца из нацистской дивизии "Галичина" не просто подтверждает факт возрождения нацизма в Украине, но и свидетельствует о том, что именно действующая Украинская власть является инициатором всех этих процессов", - заключил Ренат Кузьмин.

Напомним, во время заседания Верховной Рады в четверг, 17 июня, прямо около трибуны произошла потасовка. Это случилось после того, как нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ". Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв.