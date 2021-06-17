Кузьмин: Нацистская выходка Потураева с призывом расстреливать депутатов ОПЗЖ - это элемент внутренней политики действующего режима
Призыв нардепа от "Слуги народа", главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, Никиты Потураева расстреливать депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" - это не случайность, а элемент внутренней политики действующей власти. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.
"Нацистская выходка Потураева с призывом расстреливать депутатов ОПЗЖ - это не случайность, это элемент внутренней политики действующего режима", - отметил Кузьмин.
По словам оппозиционного политика, власть использует террористическое методы управления государством так же, "как это делала гитлеровская НСДАП в нацистской Германии".
"Запугивание населения, политические репрессии и разжигание конфликтов и розни между людьми давно стали визитной карточкой действующего украинского режима, а участие почетного караула президентского полка на похоронах эсэсовца из нацистской дивизии "Галичина" не просто подтверждает факт возрождения нацизма в Украине, но и свидетельствует о том, что именно действующая Украинская власть является инициатором всех этих процессов", - заключил Ренат Кузьмин.