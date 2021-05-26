Кузьмин: Национализация Зеленским нефтепродуктопровода говорит о полном захвате власти в Украине

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Президент Владимир Зеленский национализировал нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс", поскольку боится добросовестной конкуренции. Это свидетельствует о полном захвате власти в Украине. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире "Першого Незалежного".

По его словам, действия властей нужно оценивать не только с позиции политических интересов, но, в первую очередь, с позиций экономических, финансовых и коррупционных.

"Давайте посмотрим, кому стало от этого выгодно и кто положил глаз на эту трубу ("ПрикарпатЗападтранс" - ред.). Если ее связывают с Медведчуком и, как утверждает украинская власть, она ему принадлежала, то кто сейчас ею владеет и в связи с чем?" - подчеркнул Кузьмин.

Нардеп также упомянул нашумевшее постановление Кабмина о регулировании цен на нефтепродукты, которое вызвало шквал критики.

"Вы помните, как тут же отреагировал рынок, когда крупнейшие топливные компании отказались продавать в Украине дизель? То есть, все эти действия, связанные с топливным рынком, это обычная недобросовестная конкуренция, ответственность за которую предусмотрена Уголовным кодексом Украины", - объяснил он.

"К сожалению, мы наблюдаем моновласть, когда проект "Слуга народа" занял все ниши государственного управления. Они все по сути представители президентской партии и президента, и если так, то это одна компания. Естественно, пока они все у власти, никто из них в тюрьму не сядет, справедливости в стране не будет и никакой законности от них ждать не приходится. Они будут сажать кого угодно, но не самих себя", - добавил Кузьмин.