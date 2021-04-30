Кузьмин: Медведчук сегодня единственный политик в стране, который выступает против внешнего управления

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук сегодня единственный политик в стране, который выступает против внешнего управления. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Медведчук – это сегодня единственный политик в стране, который прямо выступает против внешнего управления. Он единственный, кто из политиков прямо заявляет о том, что Украина – это страна, находящаяся под внешним управлением. И он выступает против внешнего управления, против потери суверенитета страны. Это означает еще и то, что он может возглавить сопротивление этому преступному режиму, ведь он имеет достаточный опыт политической борьбы, он имеет достаточный рейтинг, президентский в том числе, у него есть железный, как говорят, ядерный электорат. У него в родственниках президент РФ, это тоже очень мощный аргумент. И вот это все в комплексе, его организаторские возможности, для власти составляют огромную опасность", – сказал он.

Кузьмин подчеркнул, что эту же огромную опасность Медведчук представляет для западных кураторов, которые управляют Украиной, украинской властью.

"Ведь если Медведчук придет к власти президента, то как вы думаете, долго ли продлится в Украине внешнее это самое правление и как долго засланные сюда казачки в наблюдательные советы продержаться в своих должностях? А потом вы посмотрите, что на самом деле происходит сегодня. Нам навязали эту псевдо национальную идею о том, что счастье Украины в НАТО и в ЕС. При том ни в НАТО, ни в ЕС нас не возьмут, но, тем не менее, нам эту идею навязали. Медведчук выступает против этой идеи. Он говорит о том, что вопрос вступления в НАТО и в ЕС должен решаться не парламентом и не президентом, а референдумом, большинством граждан Украины, включая Донбасс, Крым, это же наша территория. Тем не менее, нынешняя власть объявляет о необходимости создания в Украине 3-4 военных баз в НАТО. Это с чего вдруг? У нас Конституцией запрещено создание иностранных военных баз на территории государства. Нет, они пытаются их строить, не стесняются при этом. Но это ведь не украинская власть, вы же понимаете. Это западные хозяева. Для них Украина – это полигон. Этот полигон они используют в своих интересах", – добавил нардеп.