Кузьмин: Медведчук попал под домашний арест по надуманному обвинению, не будучи подозреваемым

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук попал под домашний арест по абсолютно надуманному обвинению, не будучи даже подозреваемым. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Я предлагаю вам обратить внимание на эту ситуацию, которая сегодня является беспрецедентной. Никогда в истории Украины такого не было, никогда не было того, что происходит сегодня. В Украине проходит беспрецедентная кампания по травле Медведчука. И связано это вовсе не с борьбой за власть. Это связано вовсе не с какими-то там коррупционными схемами или какими-то его придуманными преступлениями. На самом деле за всем этим стоит вполне понятная цель. Медведчук на протяжении длительного времени занимался тем, что боролся за установление мира в Украине. Он боролся за то, чтобы вооруженный конфликт на Донбассе был прекращен. Он боролся за то, чтобы мир в Украине стал реальностью, а не пожеланиями. Он делал все, чтобы Украина стала мирной страной и война между Украиной и Россией была прекращена", - заявил Кузьмин.

При этом он подчеркнул, что украинская власть к сожалению "действует в абсолютно противоположных целях, и задача украинской власти - спровоцировать Россию на открытое вооруженное вторжение".

"Украинская власть, действуя в интересах западного капитала, я уже об этом говорил неоднократно, действует исключительно провокационным путем. Задача украинской власти в интересах западного капитала спровоцировать Россию на вооруженный военный конфликт. Эта война между Украиной и Россией должна быть такой, которая затянет в эту орбиту всю Европу, и эта война может стать не украинской и российской, а европейской, в которую будут втянуты все страны европейского континента, - пояснил Кузьмин. - В этой связи Медведчук, действуя в интересах украинского народа и в интересах Украины, фактически встал на защиту мира в Европе, и именно для того, чтобы мир в Европе не наступил, чтобы его действия не привели к желаемому результату, была и развязана травля Медведчука с целью лишить его свободы, заставить его замолчать и заставить его прекратить бороться за мир в Украине и за мир в Европе".

При этом парламентарий напомнил, что Офис генерального прокурора добивается пересмотра решения о домашнем аресте и настаивает на его реальном аресте и помещении в следственный изолятор.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 16 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.