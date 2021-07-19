Кузьмин: Медведчук - единственный политик, у которого есть реальный план спасения страны

В Украине царит правовой произвол, власть не защищает интересы народа и принимает экономически невыгодные для страны политические решения. Такое мнение в своей статье "О будущем украинского и российского народов" высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Статья является ответом на недавнюю публикацию президента России Владимира Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев". В своем ответе Медведчук раскрывает три недостатка украинской государственности. Первый - желание действующей власти строить мононациональное государство.

"Первый недостаток очевиден - Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и народностей, решительно взяла курс на мононациональную страну. С точки зрения хуторянского мышления все очевидно: раз страна называется Украина, то и язык должен быть только украинский, и граждане должны быть исключительно украинцами, и история должна писаться исключительно в русле украинской государственности. Не нужно большого ума, чтобы признать идентичность многомиллионной страны, живущей в XXI веке в центре Европы, что говорит на разных языках, которая исповедует различные религии, чтит разных героев и по-разному оценивает исторические события. Нельзя строить на принципах, близких лишь части населения - это невозможно".

Лидер оппозиции Виктор Медведчук в очередной раз взял на себя функции президента и ответил на статью Путина в своей статье. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. Говорит, Виктор Медведчук - единственный политик, который имеет реальный план спасения страны.

"Вместо президента Зеленского, как впрочем уже обычно, ответил или взял на себя функции президента Виктор Медведчук. И Виктор Медведчук вместо президента Зеленского ответил Путину своей статьей. Эта статья начала активно обсуждаться как в России так и в Украине. То, что сегодня Медведчук ответил Путину это как раз и есть начало диалога. Было бы хорошо, чтобы украинская власть отнеслась к этому именно так. Спасение страны - обязанность каждого украинского гражданина. И сегодня единственный политик в стране - это Виктор Медведчук, который предлагает спасение, реальный путь этого спасения и план спасения Украины. Я думаю, к этом нужно прислушаться всем и объединиться вокруг этой идеи".

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, попытка власти построить мононациональное государство из многонационального, о котором вспоминает Виктор Медведчук, несет в себе немало опасностей.

"Украинская власть в ряде своих решений, особенно своими последними законопроектами, которые касаются коренных народов и решений КСУ, касательно языкового законодательства демонстрирует желание построить такое мононациональное государство, но непонятны причины - зачем делается подобного рода политика? Она не только бесперспективна, но еще и опасна. Как этого избежать? необходима смена парадигмы, которая невозможна без смены власти, после чего должны быть изменены в том числе нормативные акты. Смена законодательства является ключевым моментом".

Второй недостаток украинской государственности по мнению Виктора Медведчука - различие интересов рядовых украинцев и правящей верхушки.

"Второй недостаток - разрыв интересов украинской власти и народа. Одним из важнейших и ложных шагов украинской власти была денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Таким образом, страна осталась фактически без работающего инструмента влияния и юридически оформленных отношений с крупнейшим соседом. Денонсация этого договора в 2018 году заключается в логике нагнетания антироссийской истерии, милитаризации государственной политики. Однако для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия. Такой шаг свел на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта на Донбассе".

Третий недостаток украинской государственности, подчеркивает Виктор Медведчук, это практика принятия решений, которые основаны не на прагматическом подходе, а скорее на слабостях власти.

"Третий, и самый важный недостаток, на который указывает Владимир Путин: украинская государственность строится исходя не из прагматических соображений, а из романтических "желаний". В начале пути Украина и Россия имели такую степень экономической интеграции, которая Евросоюзу и не снилась. Возможно, строить самолеты из ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд. То есть, кто-то эти иллюзии украинцам продает и неплохо зарабатывает. Но украинскому народу от этого становится только хуже, и именно поэтому страна за последние годы превратилась из бедной в нищую".

Кандидат политических наук Алексей Якубин отмечает, согласно последним соцопросам, большинство украинцев считает одной из главных причин социально-экономического кризиса именно некомпетентность власти, которая принимает иррациональные решения.

"Люди понимают, что мы могли бы жить гораздо лучше, если бы власть была более рациональной, взвешенно исходила из интересов общества, пыталась искать баланс за последние годы в товарообороте с Россией. Несмотря на сопротивление власти, он увеличивается! Агенты пытаются возвращаться на российский рынок, потому что он им знаком. Украина туда продает не сырье, а продукцию с НДС, и здесь есть высокий потенциал налаживания отношений. Когда в прошлом году Медведчук ездил в Россию и договорился о снятии санкций с ряда украинских предприятий, где задействованы десятки тысяч рабочих мест. Это целая цепь и получается, что при смене политического подхода мы сможем получить колоссальный шанс выхода на рынок и возможности для украинской экономики".

Украине необходимо создавать современное правовое мультикультурное государство, считает Виктор Медведчук. В своей статье он отмечает, что во главу угла развития страны следует поставить права и свободы граждан, зато в Украине бушует правовой нигилизм. Будущее же украинского и российского народов, считает Виктор Медведчук, в уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркивает: власть должна запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Ведь это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета.

Ренат Кузьмин