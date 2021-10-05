Кузьмин: Из-за Зе-команды четыре женщины все еще находятся в тюрьмах ОРДЛО. Медведчук мог их освободить еще в январе

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Из-за Зе-команды четыре женщины все еще находятся в тюрьмах ОРДЛО, хотя председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук мог их освободить еще в январе. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"А что касается пленных, то это высшая степень цинизма. Вспомните ситуацию с пленными женщинами. Четыре женщины уже несколько лет находятся в плену, в этих "республиках". Они предложили эти женщин выдать Украине – не обменять, а просто взять и отдать их Украине, отдать Медведчуку. Опять возвращаемся к фамилии Медведчук – и что сделала украинская власть? – Отказалась. Пленных даже менять не нужно было – просто отдавали, без условий", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Зе-команда отказалась это делать именно из-за Медведчука.

"Отказались, потому что Медведчук. В итоге – пленных не забрали, от дешевого газа отказались, потому что Медведчук. А закончилось тем, что возбудили в отношении Медведчука абсолютно безумные уголовные дела, поместили его под домашний арест, пытаются посадить в тюрьму. Это нормальные люди у власти? У них есть что-то в головах, они, вообще думают о чем-то, кроме своих собственных интересов?", – добавил Кузьмин.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

Сам Медведчук заявил, что власть перешла все красные линии, когда не дала освободить четырех женщин из ОРДЛО.