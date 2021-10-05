Кузьмин: Этой власти безразлична судьба украинцев и Украины в целом, их волнует только личное благосостояние

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Нынешней власти безразлична судьба украинцев и Украины в целом, их волнует только личное благосостояние. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук договорился о поставках газа по 175 долл. И цена на газ в Европе сегодня почти 1,5 тыс. долл., в 10 раз больше. Эти договоренности были достигнуты с руководством России. И если фамилия Медведчук кому-то режет слух, то ради того, чтобы эту фамилию не слышать, эта власть готова нам поднять цены в 10 раз", – сказал он.

Парламентарий уверен, что нынешней власти безразлична судьба украинцев и Украины в целом.

"Этой власти безразлична судьба украинского народа в целом, этой власти безразличны платежки, тарифы, этой власти безразлична судьба Украины в целом. Их волнует только их личное благосостояние", – добавил Кузьмин.

Ранее политолог Алексей Якубин высказал мнение, что нынешней украинской власти невыгодно покупать газ напрямую в России, еще и со скидкой, о которой в свое время договорился Медведчук, потому что тогда не будет возможности тянуть последние копейки из карманов украинцев, чтобы оплачивать иллюзию "нероссийского" газа.