Кузьмин: Если украинская власть продолжит нарушать закон в деле Медведчука, то ЕС вынужден будет отреагировать

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Евросоюз своим заявлением обратил внимание украинской власти на необходимость соблюдения закона вокруг ситуации, связанной с делом лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, но действующая власть в лице президента Владимира Зеленского и внешнего политического ведомства Украины не смогла расшифровать это послание, чем может поплатиться.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Я напомню заявление Европарламента по этому поводу, которое было довольно красноречивым. И заявление было о том, что Евросоюз внимательно наблюдает за ситуацией, связанной с делом Виктора Медведчука, и призывает украинскую власть к тому, чтобы это дело расследовалось со всеми существующими законными процедурами", - отметил Кузьмин.

Он подчеркнул, что если бы украинская власть была "хоть чуть-чуть дипломатами", этот месседж ЕС она бы прочесть смогла, понимая, что данное заявление ЕП является первым шагом к осуждению действий украинской власти со стороны европейского сообщества.

"Таким вот дипломатическим мягким толерантным способом Европарламент обратил внимание украинской власти на необходимость соблюдения законности в деле Медведчука, соблюдения демократических стандартов правосудия, соблюдения всех предусмотренных законом процедур. И если эти процедуры украинская власть нарушит, то реакция Европы будет соответствующей", - заявил нардеп.

Напомним, 13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста.

ОПЗЖ отреагировала на это правовое своеволие и заявила, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

К слову, со 2 февраля - момента начала репрессий против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также ряда других оппозиционных политиков и независимых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, СМИ во всем мире написали 37 734 публикации относительно несправедливого преследования оппозиции в Украине.