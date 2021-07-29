Кузьмин: Если Ермак сдал информацию о спецоперации относительно "вагнеровцев" - это повод для начала импичмента Зеленскому

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Если глава Офиса президента Андрей Ермак виновен в "сливе" информации по аресту членов группы ЧВУ "Вагнер" - то это может стать началом процедуры по импичменту президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он напомнил, что в СМИ были распространены документы и данные о том, что руководитель и президент Зеленский, и руководитель его Офиса Ермак, получили секретные сведения о том, что готовится секретная операция по аресту международных наемников, которые совершали военные преступления в разных странах мира.

"Так вот, узнав об этом информации, о том, что эти наемники должны быть задержаны и арестованы в Украине, узнав об этом, они просто сдали спецслужбам Российской Федерации эту информацию и наемники, российские наемники, не были арестованы, а были мирно возвращены назад в Россию", - рассказал Кузьмин.

"Вот именно по этому факту создали комиссию, которая должна этот факт расследовать. И если установят, что это так, что Зеленский, Ермак сдали, как они говорят врагу информацию о спецоперации, то это сможет стать началом импичмента президента Зеленского. Потому что это державна зрада, это куча преступлений, которые объединяются вот этим единством действий", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее Кузьмин неоднократно заявлял, что глава ВСК, народный депутат от "Слуга народа" Марьяна Безуглая целенаправленно блокирует работу комиссии.