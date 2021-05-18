Кузьмин: Действующая власть антинародная - все кадровые решения при ней направлены против интересов украинского народа

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Действующая украинская власть - антинародная, и все, что она делает, идет в разрез с интересами украинского государства и украинского народа. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, комментируя недавние кадровые ротации в Кабинете министров.

"Я бы сейчас не стал оценивать качество этого Кабмина и действий моновласти по изменению состава его участников. Эта власть антинародная, эта власть преступная, и все, что они делают, идет в разрез с интересами украинского государства и украинского народа. А это значит, что любые перестановки министров, любые переназначения, их увольнение и прочие кадровые решения направлены против интересов украинского народа", - отметил он.

При этом Кузьмин назвал, в чьих интересах, по его мнению, на самом деле работает действующая власть в Украине.

"Никакая такая кадровая ротация не должна вас отвлечь от главного - понимания сути происходящих событий. А суть происходящих событий в том, что сегодня украинская власть работает, к сожалению, не в интересах украинского народа и даже не в интересах собственной этой самой украинской власти, она работает в интересах западного капитала и в интересах олигархических коррупционных групп, захвативших власть в Украине и продолжающих грабить это многострадальное нечастное, к сожалению, государство, и украинский народ, который доверил свою судьбу такой власти, сегодня страдает от своего выбора", - резюмировал он.

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Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение трех министров.