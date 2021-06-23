Кузьмин: Дело против Андрея Лесика сфабриковано в политических целях

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Уголовное дело против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика является полностью сфабрикованным. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в комментарии телеканалу "Перший Незалежний".

Он убежден, что Лесика преследуют именно за участие в оппозиционной партии.

"Все обвинения, которые ему предъявлены, имеют явную политическую окраску. Политическая мотивация обвинения очевидна для всех. Вы же видите, в чем обвиняют Лесика? Он сделал перепост новости в социальной сети, а также, находясь в больнице под капельницей, он "избил" целую группу СБУшников. Это очевидно сфабрикованное уголовное дело с политическими целями", - подчеркнул Кузьмин.

Парламентарий спрогнозировал, что в итоге судебный процесс окончится оправдательным приговором.

"Европейский суд по правам человека, если такое заявление от Лесика будет, обязательно примет решение в его пользу. Тем более прецеденты мы такие уже знаем. Я вижу положительное решение в интересах Лесика и массу проблем, которые возникнут у представителей следственных органов, обвинения, прокуроров и следователей. Каждый из них ответит за фабрикацию уголовного дела", - добавил он.

Напомним, сегодня в Харькове проходит суд над руководителем городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", руководителем фракции партии в горсовете Харькова Андреем Лесиком.