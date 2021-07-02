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Кузьмин: Дело Медведчука закончится оправдательным приговором

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Финалом дела, заведенного властью против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, станет оправдательный приговор. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин. 

"А что происходит с уголовным делом? Я напомню, что ему, Медведчуку, придумали обвинение в государственной измене и в нарушении правил и обычаев ведения войны. Вот в этом обвиняют Медведчука, который, как вы понимаете, на войне не был, на фронте не воевал, никаких правил ведения войны не нарушал и государственной измены не совершал тоже. Все, что ему вменяют, преступлением не является. Все, что как-то похоже на преступление - Медведчук к этому не имеет никакого отношения. А все, что как-то похоже на какие-то нарушения закона - доказательства этого всего собраны с нарушением установленного порядка. Поэтому чем все закончится? Я вам скажу: оправдательным приговором и разрушением этих мифов, которые навязали украинскому обществу", - сказал он. 

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал антиконституционным арест Медведчука, заявив, что главу политсовета  "Оппозиционной платформы - За жизнь" киевские власти заперли дома, надев браслет. 

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