Кузьмин: Cудебное заседание по апелляции Медведчука в пятницу может не состояться

Ренат Кузьмин Скриншот с видео

Судебное заседание по рассмотрению апелляции председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в пятницу может не состояться. Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин у себя на Facebook.

"Причина? Судья, вынесший 13-го мая определение о домашнем аресте, до сих пор не огласил его полного текста. Назначенное для оглашение полного текста судебное заседание сегодня не состоялось. А пока не будет полного текста - не будет рассмотрена и апелляция.

На что следует обратить внимание. Ни один из прокуроров сегодня в суд не явился, видимо, зная, что оглашения судебного решения сегодня не будет. Это очень похоже на сговор действующей власти, прокуратуры и суда с целью "удержать" незаконный домашний арест. Судите сами: судья таким нехитрым способом может волокитить оглашение своего же решения, тем самым блокируя рассмотрение апелляции, вплоть до 9 июля, т. е. до появления нового определения суда, теперь уже о продлении срока домашнего ареста. А в этом случае рассмотрение апелляции теряет всякий смысл.

Подлый и циничный приём процессуального мошенничества, возможный только в таком тоталитарном государстве, как Украина, где законы выписаны исключительно для обслуживания правящего режима", - написал парламентарий.