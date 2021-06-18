Кузьмин: Байден и Путин фактически подтвердили, что мира на Донбассе можно добиться с помощью плана Медведчука, которого власти пытаются посадить в тюрьму

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Президенты США и РФ фактически подтвердили, что добиться мира на Донбассе можно только с помощью плана главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого власти пытаются посадить в тюрьму. Об этом в эфире программы "Протистояння" на "Першому Незалежному" заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"То есть фактически американская сторона после этого саммита (встреча Джо Байдена и Владимира Путина, - ред.) устами одного из высоких чиновников государственного департамента США говорит о том, что разрешение конфликта на Донбассе возможно через политическую автономию. Другими словами, нас возвращают к мирному плану урегулирования конфликта, который был предложен Виктором Медведчуком во исполнение Минских соглашений", - отметил Кузьмин.

Он добавил, что "Минские соглашения - это не просто документ, который подписан где-то в далеком селе неизвестной области. Это документ, принятый советом Безопасности ООН и имеющий обязательную силу, он обязателен к исполнению".

"Мы возвращаемся к необходимости исполнения Минских соглашений, нравится это кому-то или нет. И к мирному плану, предложенному Виктором Медведчуком. И возвращаясь к этому, следующим логичным вопросом было бы: "А что с Медведчуком?". Медведчук сидит под арестом. Тот самый Медведчук, который предложил мирный план, на основании которого нынешняя администрация президента США предлагает решать конфликт на Донбассе", - отметил Кузьмин.

"Человек, предложивший мирный план, политик, который занимался освобождением пленных или удерживаемых лиц, человек, который имеет возможность вести прямой диалог с президентом Российской Федерации, политик, который предложил парламентское измерение "нормандского формата", который смог заинтересовать парламентариев Франции, парламентариев в Германии, парламентариев в России и объединить их общие идеи решения конфликта на Донбассе через парламентскую работу, - сегодня оказался под домашним арестом по абсолютно надуманному обвинению, политически мотивированному обвинению, которое не выдерживает никакой критики", - подытожил Кузьмин.

Напомним, 16 июня состоялась встреча президентов США и РФ. Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Америки они оба выступили за выполнение Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе. Позже президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США и приверженности Минским соглашениям.

Ранее депутат Европейского парламента Максимилиан Кра отмечал, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" является единственным украинским политиком, который выступает на стороне минского мирного процесса, и очевидно, что украинское правительство - против такого процесса.