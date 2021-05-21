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Кузьмин: Апелляция на домашний арест Медведчука будет рассмотрена сегодня в 12:00

Ренат Кузьмин

 Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин напомнил, что сегодня Апелляционный суд столицы будет рассматривать апелляцию на домашний арест Виктора Медведчука. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Напоминаю. Апелляция на домашний арест Медведчука будет рассмотрена сегодня в 12:00 в апелляционном суде Киева, Соломенская площадь, 2", - отметил нардеп.

Напомним, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее председателя – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду принимать участие в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов" 112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов. 

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