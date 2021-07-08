Кузьмин: Адвокаты Медведчука заявили о нарушении правил подсудности и невозможности рассмотрения дела Печерским судом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время судебного заседания 8.07.21 112ua.tv

Адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в ходе судебного заседания заявили о нарушении правил подсудности и невозможности рассмотрения дела Печерским судом, поскольку судебный контроль за расследованием дела Медведчука осуществляет Шевченковский районный суд. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Адвокаты приобщили к делу решения следственных судей Шевченковского равна по этому же делу. По спору о подследственности адвокаты обратились в апелляционный суд и до его решения Печерский суд не может слушать дело, находящееся в компетенции Шевченковского. Как думаете, отложит судья Вовк заседание и будешь ли дожидаться решения апелляции? Кстати, по делу Порошенко апелляционный суд определил подсудность за Шевченковский судом", - подчеркнул Кузьмин.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал адвокатам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в отводе судьи Вовка и прокурора Ижука.

Ранее сообщалось, что адвокат Медведчука заявил отвод судье из-за "обоснованных сомнений в его беспристрастности и справедливости, нарушении судьей прав подозреваемого Медведчука". Кроме того, адвокаты подали прошение об отводе прокурора Ижука, потому что он "использовал в своей речи нацистские лозунги, а кроме того, в связи с решением ЕСПЧ Ижук подлежит люстрации, а значит, не может работать в прокуратуре и участвовать в деле Медведчука".

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей".

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.