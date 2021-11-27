Кутуев о пресс-конференции Зеленского: Хотелось бы увидеть какие-то результаты и наработки этой власти, но этого нет

Павел Кутуев Фото из открытых источников

От президента Украины Владимира Зеленского хотелось бы увидеть результаты проделанной работы и наработки, а этого нет. Об этом сказал профессор социологии Павел Кутуев в эфире телеканала UkrLive, комментируя пресс-конференцию главы государства 26 ноября.

"От президента хотелось бы услышать четкие ответы по офшорам… также хотелось бы спросить – Вы у власти, Вы президент, у вас свое большинство пропрезидентское, Вы назначаете правительство, и никто не ставит под сомнение подавляющее большинство кандидатур, которых Вы выдвигаете, – где же программа этого правительства с вашим большинством, как мы живем? То есть, конечно, можно сказать "кому эти бумажки нужны?" Но если мы встанем на эту дорогу, тогда и законодательство не нужно, конституция не нужна", – отметил он.

Кутуев подчеркнул, что раз мы живем в правовом государстве, то необходимо выполнять то, что написано в законодательстве.

"Это понятно, что все мы совершаем ошибки и не ошибается тот, кто совсем ничего не делает, с одной стороны. Но с другой стороны, когда вы превышаете скорость, то появляются вежливые правоохранители и вам сообщают об этом… так и здесь – есть требования законодательства, почему просто их не реализовать и не показать свои наработки? Потому что, с одной стороны, принимаются документы, не несущие никакой содержательной и нормативной природы. С другой стороны, принимаются важные документы, как, например, Стратегия человеческого развития. Это индекс, который рассчитывается ООН, он чрезвычайно важен – это комплексная оценка, говоря по-простому, как живут люди, какова продолжительность жизни, доступ к образованию, к системе здравоохранения.… Документ такой есть, но ничего не говорится, как он воплощается в Украине, у правительства программы нет и это очень плохо, такое положение вещей. Потому что это, с одной стороны, создает хаос, от которого мы страдаем, а с другой – в этом хаосе кто-то может и ловить рыбку в мутной воде", – добавил Кутуев.

Ранее Кутуев заявлял, что у действующей власти были все инструменты, чтобы избежать энергетического кризиса.