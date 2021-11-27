Кушнир: Зеленский уже почти полгода не подписывает закон о военных преступниках. Ермак забыл его принести?

Светлана Кушнир Перший Незалежний

Президент Украины Владимир Зеленский уже почти полгода не подписывает проект закона №2689 о военных преступниках, потому что глава его офиса Андрей Ермак забыл его принести? Такой риторический вопрос в эфире UkrLive поставила политическая эксперт Светлана Кушнир.

"Минуточку, вопрос. Вопрос без ответа. Из-за того, кто носит бумажки и карандаши, зависит чтобы законопроекты, которые были приняты в парламенте, своевременно были подписаны президентом в 15-дневный срок? Этот закон о военных преступниках фактически мог быть не подписан именно из-за того, что такой "мощный человек" как Андрей Борисович Ермак забыл принести его на подпись. Вы представляете?!",- отметила она.

При этом Кушнир напомнила, что 21 ноября представители, в том числе и праворадикальных сил, поставили президенту Зеленскому ультиматум - он должен уволить главу своего Офиса Андрея Ермака.

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Как сообщалось, 22 ноября президент Владимир Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Однако, этого не произошло, а сам Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", присланный еще в сентябре, о том, почему документ "исчез" после голосования в парламенте.