Кушнир: Зеленский намеренно затягивает подписание законопроекта о военных преступниках, чтобы понравиться праворадикалам

Светлана Кушнир Перший Незалежний

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает подписание законопроекта №2689 о военных преступниках, чтобы понравиться праворадикалам. Такое мнение высказала политический эксперт Светлана Кушнир в эфире UkrLive.

"Проблема в том, что президент... Вы же помните, что он сделал в свое время такой шаг в правую сторону, в правую нишу для того, чтобы понравиться тем праворадикальным, национал-патриотически настроенным слоям населения. И как раз возможно, боясь, что подобное принятие, подписание этого закона, фактически он же является законом, проголосован, может стать таким фактором, который отвернет от него часть людей, которые уже прошли АТО или имеют там определенные вещи, (он этого не делает, - ред.)", - отметила она, отвечая на вопрос, почему глава государства не подписывает документ.

При этом Светлана Курнир добавила, что также не исключает вероятности, что о подписании законопроекта о военных преступниках в Офисе президента просто забыли.

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Как сообщалось, 22 ноября президент Владимир Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Однако, этого не произошло, а сам Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", присланный еще в сентябре, о том, почему документ "исчез" после голосования в парламенте.